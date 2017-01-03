ترامب سيختار أحد رجالات رونالد ريغان لمنصب الممثل التجاري الأمريكي

المصدر: وكالات

قال مسؤولون بارزون، إن الرئيس الأمريكي المنتحب دونالد ترامب من المتوقع أن يختار روبرت لايتهايزر لشغل منصب الممثل التجاري الأمريكي.

وشغل لايتهايزر من قبل منصب نائب الممثل التجاري الأمريكي بدرجة سفير خلال ولاية الجمهوري رونالد ريغان في ثمانينيات القرن الماضي بحسب سيرة ذاتية نشرت على الموقع الإلكتروني لسكادن آربس، وهي شركة محاماة يتولى فيها لايتهايزر منصب شريك حاليا.

وتقول السيرة الذاتية إنه منذ ذلك الحين تولى لايتهايزر تمثيل عملاء أمريكيين في قضايا مكافحة إغراق ودفع من أجل حرية دخول أسواق أجنبية.

وفي منصبه الجديد كممثل تجاري لترامب سيلعب لايتهايزر دورا أساسيا في تنفيذ سياسة متشددة قد تشعل التوترات مع الصين وشركاء تجاريين أساسيين آخرين للولايات المتحدة.

لكنه على الأرجح لن يكون مهندس سياسة ترامب التجارية الرئيس، بل سيوكل ذلك الدور إلى الملياردير المستثمر ويلبور روس الذي اختاره ترامب لشغل منصب وزير التجارة.