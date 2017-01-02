ماذا سيقول “ذو الرئاستين” في خطاب وداعه المنتظر؟

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الاثنين اعتزامه توجيه خطاب إلى الشعب الأمريكي يوم 10 كانون ثان/يناير الحالي، حيث من المتوقع أن ينتهز أوباما الفرصة للدفاع عن فترة رئاسته للولايات المتحدة.

وذكر البيت الأبيض أن أوباما سيلقي خطابه المنتظر في شيكاغو وهي المدينة الذي شهدت بداية مسيرته السياسية.

وقال أوباما في الإعلان “يوم الثلاثاء 10 يناير، سأعود إلى شيكاغو لكي أودعكم بامتنان، حتى لو لم تكونوا هناك بأشخاصكم”.

وأضاف أن الولايات المتحدة واجهت خلال فترتيه الرئاسيتين عددا من التحديات، لكنها خرجت منها أقوى، مشيرا إلى أن خطابه “سيقدم بعض الأفكار عن الاتجاه الذي سنمضي فيه من هنا”.

يذكر أن أوباما الذي عاد من عطلة في هاواي مع عائلته سيغادر منصبه الرئاسي يوم 20 كانون ثان/يناير الحالي، وهو اليوم الذي سيؤدي فيه الرئيس المنتخب دونالد ترامب اليمين الدستورية لتولي المنصب.

وأشار أوباما إلى أنه بدأ على التو كتابة مذكراته، لكنه يعتبر الخطاب المنتظر فرصة لكي يشكر كل من شاركه “في هذه الرحلة الممتعة” في إشارة إلى فترة رئاسته للولايات المتحدة، وليحتفل بتغيير البلاد إلى الأفضل خلال 8 سنوات أمضاها أوباما في رئاستها.

ومنذ انتخاب ترامب في تشرين ثان/نوفمبر الماضي اتخذ أوباما عددا من القرارات المفاجئة منها فرض عقوبات على روسيا وطرد 35 دبلوماسيا روسيا ردا على ما يقال إنها قرصنة معلوماتية روسية في الولايات المتحدة خلال فترة الانتخابات.

كما أصدر أمرا يستهدف حماية أجزاء من القارة القطبية من أنشطة التنقيب عن النفط.

علاوة على ذلك يعتزم أوباما الاجتماع مع قادة الحزب الديمقراطي في مقر الكونغرس يوم الأربعاء المقبل، بهدف حماية إصلاحات نظام الرعاية الصحية التي أطلقها أثناء رئاسته للولايات المتحدة، في حين تحدث ترامب عن اعتزامه التراجع عنها.