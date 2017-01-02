مهدي الصميدعي مفتي أهل السنة ينجو من الاغتيال في بغداد

المصدر: بغداد - إرم نيوز

نجا مفتي أهل السنة والجماعة في العراق، مهدي الصميدعي، مساء الإثنين، من محاولة اغتيال بانفجار سيارة مفخخة استهدف موكبه، غرب العاصمة بغداد، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وقال حاتم الجابري الضابط في الشرطة العراقية، إن “سيارة مفخخة ركنها مجهولون إلى جانب الطريق، انفجرت على مقربة من جامع (أم الطبول) في حي اليرموك، غرب بغداد”.

وأضاف الجابري أن “السيارة انفجرت عند مرور موكب مفتي السنة في البلاد، مهدي الصميدعي، للتوجه إلى الجامع، الذي يعد أحد أبرز جوامع السنة في العاصمة”.

وأوضح أن التفجير أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح، تصادف تواجدهم في المكان أثناء انفجار السيارة، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية طوقت مكان الحادث وبدأت بالتحري .

من جهته، قال زيد الحلبوسي، المتحدث باسم مفتي أهل السنة والجماعة في العراق، إن “المفتي نجا من محاولة الاغتيال”.

وأوضح الحلبوسي أن انفجار السيارة المفخخة وقع لحظة مرور موكب المفتي الصميدعي، دون أن يسفر ذلك عن إصابته أو أي من عناصر حمايته بأذى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي بعد ساعات قليلة من مقتل 44 شخصاً على الأقل في موجة تفجيرات عنيفة بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة ضربت مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.

وتزامنت هذه التفجيرات مع زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الذي جدد في تصريحات له من بغداد، الاثنين ، دعم بلاده للعراق في حربها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.