60 قتيلاً على الأقل في أعمال شغب بسجن برازيلي‎

المصدر: وكالات

قال مسؤولون في البرازيل، اليوم الاثنين، إن نحو 60 شخصا قتلوا في أعمال شغب دموية بأحد السجون نجمت بسبب صراع بين عصابات مخدرات متنافسة في مدينة ماناوس التي تقع وسط غابات الأمازون، في واحد من أسوأ أعمال العنف منذ سنوات في سجون البرازيل المكتظة.

وقال سيرجيو فونتيس مدير الأمن في ولاية أمازوناس، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد القتلى قد يرتفع بينما يتضح للسلطات مدى نطاق التمرد الذي بدأ في وقت متأخر أمس الأحد بسبب شجار بين عصابات مخدرات متنافسة.

وذكرت صحيفة مانواس إم تيمبو إن أشلاء عدد من القتلى ألقيت من فوق جدران السجن.

وقال فونتيس إن أعمال الشغب بدأت في وقت متأخر أمس الأحد، وجرت السيطرة عليها نحو السابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم، ولا تزال السلطات تحصي عدد السجناء لمعرفة عدد الذين لاذوا بالفرار.

وتنتقد منظمات حقوقية دولية البرازيل بشدة بسبب نظام سجونها، حيث الاكتظاظ بالنزلاء، واندلاع أعمال الشغب العنيفة بشكل مستمر