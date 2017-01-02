لماذا لا يثق ترامب بأجهزة الكمبيوتر والإنترنت ؟

المصدر: أحمد نصار - إرم نيوز

يقول الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب إنه “لا يوجد جهاز كمبيوتر آمن عندما يتعلق الأمر بأمان المعلومات الخاصة”، معبرًا بذلك عن شكوكه بشأن أمن الاتصالات عبر الإنترنت، الذي تستخدمه إدارته في كل شيء بدءًا من التخطيط اليومي إلى العلاقات الدولية.

ونادراً ما يستخدم ترامب بريده الإلكتروني أو أجهزة الكمبيوتر، على الرغم من تغريداته المتكررة على موقع “تويتر”.

ترامب يفضل الطريقة التقليدية

وفي لقائه مع الصحفيين، خلال احتفالات رأس السنة، قال ترامب: “إذا كان لديكم شيء مهم جدا، اكتبوه في ورقة وسلموه عن طريق البريد، أي بالطريقة القديمة، وذلك لأنني سأخبركم بشيء: لا يوجد جهاز كمبيوتر آمن”.

وكان ترامب قد تجاهل مزاعم وكالة الاستخبارات الأمريكية، من أن روسيا حاولت التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن طريق عمليات اختراق لشبكة الانتخابات.

وأمر الرئيس باراك أوباما، الأسبوع الماضي، بفرض عقوبات على وكالات التجسس الروسية، وأغلق مجمعيْن روسييْن وطرد 35 دبلوماسياً روسياً، قالت عنهم الولايات المتحدة إنهم جواسيس، لكن الحكومة الروسية أنكرت هذه الادعاءات.

وقال ترامب إن لديه خططا لمقابلة مسؤولي الاستخبارات، لمعرفة المزيد بشأن هذه الادعاءات، مضيفًا “أريد أن يتأكد المسؤولون الأمريكيون بأن هذه الاتهامات خطيرة جدًا”.

وأشار ترامب إلى فشل الاستخبارات، في قضية وجود أسلحة دمار شامل في العراق، قبل الغزو الأمريكي، معلناً أنه خبير بشؤون المنطقة.

وقال ترامب “أعرف الكثير عن عمليات الاختراق، وأنه من الصعب إثباتها، لذا يمكن أن يكون شخصاً آخر”.

وأضاف أنه يعرف أيضًا الأشياء التي لا يعرفها معظم الناس، ولذا لا يمكنهم التأكد من الوضع.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات، خلال احتفال رأس السنة، الذي أقامه في ناديه “مار إيه لاغو”، وحضره مئات الضيوف، الذين اجتمعوا في القاعة الكبرى بالنادي، ومن بينهم نجم أفلام الحركة سيلفستر ستالون، وقد تمت دعوة المراسلين لمتابعة وصول الضيوف.

وفي بداية ذلك اليوم، ابتعد ترامب عن الصحفيين، وسافر للعب الغولف في أحد الأندية دون رفقتهم، وذلك ليضمن عدم معرفة الجماهير بمكان تواجده.

تغريدة غير عادية

وقبل أن يذهب إلى نادي الغولف، السبت الماضي، كتب ترامب تغريدة غير عادية بمناسبة العام الجديد حيث وجه رسالة لأصدقائه وأعدائه كتب فيها “سنة جديدة سعيدة للجميع، بما في ذلك الكثير من أعدائي الذين حاربوني وخسروا بشكل سيىء للغاية، لكونهم لا يعرفون ماذا يفعلون فحسب.. أُحبكم”.

وبحلول العام 2017، نُشرت رسالة جديدة للتهنئة بالعام الجديد في حوالي منتصف الليل.

وكانت الرسالة الثانية بالتأكيد أكثر تفاؤلاً وتم تحضيرها بعناية، وتوضيحها بصورة تتضمن رسالة عطلته بجانبها، وأرفقت الرسالة بهاشتاغ يحمل الحروف الأولى من شعار حملته ألا وهو “سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وجاءت الرسالة الثانية كالتالي: “إلى كل الأمريكيين، عام سعيد مليء بالخير لكم جميعًا، ونأمل أن يكون العام 2017 رائعاً ومزدهراً بالعمل معًا”.