الهند تجرى سادس تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ “آغني – 6”

المصدر: نيودلهي - إرم نيوز

أجرت الهند سادس تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ باليستي من طراز “آغني – 6″، الذي يبلغ مداه أكثر من أربعة آلاف كيلو متر، بحسب مصدر رسمي.

وصاروخ “آغني– 6” الباليستي، عابر للقارات، وقادر على حمل رؤوس نووية، وقد أطلق من جزيرة “عبد الكلم” الواقعة قبالة ساحل ولاية أوديشا، شرق البلاد.

ونقلت صحيفة “ذا هندو” الهندية عن مصدر رسمي من منظمة تطوير الأبحاث الدفاعية قوله، إن “نجاح تجربة الإطلاق الجديدة أثبتت موثوقية وفعالية نظام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى في البلاد”.

وأضاف أن “الصاروخ الباليستي، الذي طورته الهند، ويصل وزنه إلى 17 طنًا، وطوله 20 مترًا، قادر على حمل رؤوس نووية تزن طنًا واحدًا”.

وأطلقت الهند أول صاروخ من هذا الطراز في 2011، فيما جرى الإطلاق الثاني في 2012، فضلًا عن مرتين عام 2014، ومرة في 2015.

وجاء الإطلاق الجديد بعد أيام قليلة من نجاح رابع تجربة لإطلاق صاروخ من طراز “آغني – 5” الباليستي، الذي يبلغ مداه أكثر من خمسة آلاف كيلو متر، وبالتالي فهو قادر أن يغطي الصين بأكملها.