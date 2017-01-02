ماذا قال روحاني عن فضيحة الرواتب الفلكية التي هزت إيران؟

المصدر: طهران - إرم نيوز

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الرواتب الفلكية التي كشفتها وسائل إعلام محلية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشمل كل أجهزة النظام ولا تقتصر على الحكومة.

وقال روحاني في تصريح تلفزيوني، أمس الأحد، إن “قضية الرواتب الفلكية لم تسجل فقط في السلطة التنفيذية بل انتشرت في جميع أركان النظام”، مشددًا على أن “تحويل هذه القضية إلى أداة في المعركة الانتخابية المنتظرة أمر قبيح جدًا”.

ووجه رسالة حول “فضيحة” الرواتب الفلكية إلى خصومه المتشددين، قائلًا “إذا أردتم تحويل قضية الرواتب الفلكية إلى أداة انتخابية ستفتحون مواجهة ستستمر حتى موعد تنظيم الانتخابات المقبلة”.

ونفى الرئيس الإيراني أن يكون اهتمام حكومته بالسياسة الخارجية والاقتصادية سبيلًا لإشغال الرأي العام في إيران عن قضايا وأزمات المجتمع ومشاكل الرقابة على لإنترنت.

وكانت قضية الرواتب الفلكية وبيع العقارات أطاحت من قبل بأمين العاصمة (طهران) القائد السابق للحرس الثوري محمد باقر قاليباف، ومجموعة من المسؤولين في حكومة روحاني التي تنهشها الخلافات.

وحول مشاركته في الانتخابات المقبلة وإمكانية ترشحه لمأمورية جديدة قال روحاني، إنه “من السابق لأوانه” إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية من أجل الحصول على ولاية ثانية، مضيفًا أن “هناك فاصلًا زمنيًا طويلًا يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/ مايو المقبل”.