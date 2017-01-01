السلطات التركية تكشف هوية منفذ هجوم إسطنبول وتفاصيل العملية

المصدر: أبوظبي - إرم نيوز

كشفت السلطات التركية عن هوية منفذ هجوم إسطنبول، الذي استهدف ملهى “رينا” الليلي وأوقع نحو 39 قتيلاً وعشرات الجرحى أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

وقالت السلطات التركية أن المنفذ ينتمي إلى “كتائب تركستان” والتي ينتمي أفرادها إلى دول آسيا الوسطى.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن منفذ الهجوم ينتمي إلى تنظيم داعش.

وقالت وسائل إعلام تركية أن منفذ الهجوم انطلق من منطقة “زيتينبورنو” في إسطنبول بسيارة تاكسي مباشرة إلى منطقة “أورتاكوي”، حيث هاجم الملهى الليلي برشاش من نوع “كلاشينكوف”، وقتل 39 شخصاً وأصاب أكثر من 60 آخرين ولا تزال عمليات البحث عنه مستمرة.