بزعم انتمائهم لحماس.. إسرائيل ترفض تسليم جثث فلسطينيين لأهلهم

المصدر: رام الله - إرم نيوز

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الحكومة قررت عدم إعادة جثث لأفراد من حركة “حماس” سقطوا خلال المواجهات الأخيرة التي شهدتها الضفة الغربية.

وأضاف في تغريدة على “تويتر”، “بحث المجلس الوزاري المصغر تحديد سياسة دائمة للتعامل مع جثث إرهابيي حماس الذين قتلوا أثناء قيامهم بتنفيذ عمليات إرهابية وقرر أن الجثث لن تعاد بل تدفن”.

وتشير إحصائيات فلسطينية إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز لديها جثامين 9 فلسطينيين استشهدوا خلال المواجهات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015.

ولم يتضح من البيانات إن كانت جميع هذه الجثامين تعود لأعضاء في حركة “حماس”، علماً أن إسرائيل أعادت خلال الأشهر الماضية عشرات الجثامين لفلسطينيين استشهدوا في المواجهات الأخيرة بعد احتجازها لفترات مختلفة.

وأوضح جندلمان أن القرار الإسرائيلي جاء في إطار بحث “السبل الكفيلة باستعادة المواطنين وجثتي الجنديين المحتجزين في قطاع غزة”.

ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان له قرار الحكومة الإسرائيلية بأنه “تعبير عن حالة إفلاس سياسي”.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن “قرار الاحتلال بعدم تسليم جثامين شهداء الحركة سلوك همجي تمارسه عصابات خارجة عن القانون ولن يكسر إرادة شعبنا ولا خيار سوى الاستجابة لمطالب المقاومة”.