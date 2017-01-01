شاهد.. صورة مهاجم ملهى إسطنبول وفيديو جديدًا للحظة الاقتحام

المصدر: محمد زهور - إرم نيوز

نشرت وسائل إعلام تركية، صورة مهاجم ملهى “رينا” في إسطنبول.

وبحسب وسائل الإعلام التركية إن منفذ الهجوم ينتمي إلى تنظيم داعش، ومن المرجح أن يكون شيشانياً أو أفغانياً.

ونشر مقطع فيديو جديد اليوم الأحد، للحظة اقتحام الملهى “رينا” من قبل المهاجم، وهو يطلق النار بشكل عشوائي.

ويظهر المقطع قيام القاتل باستهداف الأشخاص على بوابة الملهى، مرتدياً لباساً عادياً.

وكشف رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن القاتل لم يكن يرتدي لباس “بابا نويل- سانتا كلوز” كما أشيع.

وقتل أكثر من 39 شخصا معظمهم أجانب، كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في ملهى “رينا” الشهير بإسطنبول.