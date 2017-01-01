محكمة إسرائيلية تتهم محاميًا عربيًا بنقل رسائل لمعتقلين فلسطينيين‎

المصدر: القدس - إرم نيوز

اتهمت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، محامياً عربياً من سكان مناطق عرب الـ 48 التي تحتلها إسرائيل، بنقل رسائل لمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن المحكمة المركزية في مدينة حيفا وجَّهت اتهامات للمحامي محمد عابد، الذي يقطن في بلدة “البعنة” قرب مدينة عكا، بتمرير رسائل لمعتقلين في سجون إسرائيل، ينتمون إلى حركة “حماس” الفلسطينية، مقابل مبلغ 1.4 مليون شيكل (نحو 368 ألف دولار).

من جانبها، قالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي إن لائحة الاتهام بحق المحامي عابد تضمنت “مساعدة تنظيم إرهابي والاتصال بعميل أجنبي، وغسيل أموال، وتهم أخرى”.

جدير بالذكر أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطاس، الشهر الماضي، بعد أن اتهمته بتهريب هواتف جوالة لمعتقلين فلسطينيين في سجونها.