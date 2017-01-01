ارتفاع عدد قتلى هجوم إسطنبول إلى 39 شخصًا

المصدر: اسطنبول- إرم نيوز

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، فجر اليوم الأحد، مقتل 39 شخصًا جراء الهجوم الإرهابي الذي وقع الليلة الماضية في ناد ليلي بمدينة إسطنبول.

وأوضح صويلو أنه تم تحديد هوية 21، مشيرًا إلى أن 16 شخصًا منهم يحملون جنسيات أجنبية و5 مواطنين أتراك.

وأضاف: “هناك 69 شخصًا يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات، بينهم 4 في حالة حرجة. وبالتأكيد نحن أمام هجوم إرهابي غادر ودنيء استهدف المدنيين في رأس السنة”.

وأكّد الوزير التركي استمرار قوات الأمن في عمليات البحث عن الإرهابي الذي نفّذ الهجوم في الملهى الليلي، معربًا عن أمله بالعثور عليه في أقرب وقت ممكن.

وفي معرض ردّه على سؤال حول المنظمة الإرهابية التي تقف وراء الهجوم، قال صويلو إن العمليات والتحقيقات تستمر بشكل تفصيلي في الوقت الراهن وسيتم إعلام الرأي العام حال التأكد.