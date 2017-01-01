فيديو صادم لإحدى ضحايا هجوم اسطنبول وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة

المصدر: اسطنبول- إرم نيوز

نشر ناشطون على مواقع التواصل مقطعا صادما لإحدى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف ملهى ليليًا في اسطنبول ليلة رأس السنة.

ويظهر المقطع الضحية التي تعرضت لطلق ناري على ما يبدو في الرأس، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة، بينما تذهب عدسة المصور لرصد ضحايا آخرين.

وقال حاكم اسطنبول، واصب شاهين، إن 35 شخصا قتلوا على الأقل وأصيب حوالي 40 في هجوم مسلح استهدف ملهى ليلي ًفي اسطنبول في ليلة رأس السنة.

وأضاف شاهين أن المهاجم أطلق النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي في حي أورتاكوي باسطنبول قبل أن يطلق النار داخل المبنى. ووصف شاهين الهجوم بالعمل الإرهابي.

وفي وقت سابق قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إن مهاجما واحدا على الأقل فتح النار على ملهى ليلي مزدحم في اسطنبول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ما أسفر عن إصابة 20 إلى 30 شخصا.