35 قتيلًا بهجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول (فيديو وصور)

المصدر: اسطنبول- إرم نيوز

قال حاكم اسطنبول، واصب شاهين، إن 35 شخصا قتلوا على الأقل وأصيب حوالي 40 في هجوم مسلح استهدف ملهى ليلي في اسطنبول في ليلة رأس السنة.

وأضاف شاهين أن المهاجم أطلق النار على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي في حي أورتاكوي باسطنبول قبل أن يطلق النار داخل المبنى. ووصف شاهين الهجوم بالعمل الإرهابي.

وفي وقت سابق قال تلفزيون (إن.تي.في) التركي إن مهاجما واحدا على الأقل فتح النار على ملهى ليلي مزدحم في اسطنبول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة 20 إلى 30 شخصا.

وقال شهود عيان إن منفذ الهجوم تنكر بزي بابا نويل لدخول الملهى، وتحدث بالعربية قبل بدء تنفيذه للهجوم.

وأضافت المحطة التلفزيونية (إن تي في) إن مهاجما أطلق النار على ضباط الشرطة خارج الملهى الليلي قبل أن يدخل إلى المبنى ويطلق النار بشكل عشوائي داخل المبنى حيث يحتفل نحو 500 إلى 600 شخص بالعام الجديد.

وانتشرت عشرات سيارات الإسعاف وعربات الشرطة خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية من حيث عدد السكان. وأشارت التقارير الأولية إلى احتمال وجود مهاجمين لكن صحفيا لتلفزيون (إن.تي.في) قال في وقت لاحق إن هناك مهاجما واحدا فيما يبدو.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن المهاجم لا يزال داخل المبنى فيما يبدو وإن قوات الشرطة الخاصة تستعد لاقتحامه. وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن مكان المهاجم غير واضح.

ويقع الملهى الليلي على الجانب الأوروبي لخليج البوسفور الذي يقسم اسطنبول. وقال تلفزيون (إن.تي.في) إن بعض المحتفلين قفزوا في المياه هربا من إطلاق النار وإن الشرطة أنقذتهم.