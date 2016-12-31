قتلى ومحاصرون بانهيار منجم فحم في الهند

المصدر: نيودلهي- إرم نيوز

ارتفع عدد قتلى انهيار منجم للفحم في الهند إلى 16 السبت وقال مسؤولون إن العدد قد يرتفع حيث أن البعض لا يزال محاصرا في المنجم الذي تديره شركة كول إنديا المحدودة المملوكة للدولة.

وقع الحادث في ولاية جاركاند مساء الخميس في منجم لالماتيا أحد أكبر المناجم بالهند والمملوك لشركة إيسترن كولفيلدز المحدودة.

وقال ر.ر أميتاب المسؤول الكبير في شركة إيسترن كولفيلدز المحدودة “كانت عملية الإنقاذ خلال الليل (يوم الجمعة) بطيئة بسبب الضباب” مضيفا أنه تم رفع نحو 30% من أنقاض المنجم المنهار.

ولشركة كول إنديا سجل سيء فيما يتعلق بالسلامة إذ شهدت 135 حادثا العام الماضي قتل فيها 37 شخصا وأصيب 141 آخرون وفقا لما ذكرته الشركة في بيان مما يسلط الضوء على مخاوف تتعلق بظروف العمل.

وقال أميتاب إن العمليات توقفت في المنجم الواقع بمنطقة جودا على بعد نحو 280 كيلومترا عن رانتشي عاصمة الولاية.

وقال ر. ك. موليك المتحدث باسم شرطة الولاية إن عدد الأشخاص الذين مازالوا محاصرين ربما يكون أقل من التقديرات السابقة وذلك بناء على عدد العائلات التي تبحث عن ذويها. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى محاصرة نحو 24 شخصا.