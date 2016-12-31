الرئيس الفرنسي أولاند سيزور العراق الإثنين‎ المقبل

المصدر: باريس - إرم نيوز

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، اليوم السبت، إنه سيزور العراق، بعد غد الإثنين، لتحية القوات المشاركة في تحالف عسكري تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”.

وقال أولوند في كلمة للشعب الفرنسي بمناسبة العام الجديد نقلها التلفزيون: “لم ننته بعد من مواجهة مأزق الإرهاب، علينا أن نواصل القتال”.

وأضاف: “هذا هو سبب عملياتنا العسكرية بالخارج في مالي وسوريا والعراق. سأذهب إلى العراق بعد غد لتحية قواتنا”.

ويوجد نحو 500 جندي فرنسي في العراق، في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش، ويشمل هذا العدد قوات خاصة تدرب البشمركة الكردية شمالي العراق.