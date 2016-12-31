رئيس وزراء الهند يعلن عن حوافز لشعبه في العام الجديد 

المصدر: نيودلهي - إرم نيوز

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن مجموعة حوافز للفقراء والمزارعين والنساء والشركات الصغيرة اليوم السبت، في خطاب بمناسبة العام الجديد دافع فيه أيضا عن قراره بإلغاء أوراق العملات المالية من الفئة الكبيرة.

وأثار سحب الأوراق المالية فئة 500 وألف روبية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني، اضطرابا على نطاق واسع وغضبا في بلد يهيمن عليه التعامل بالأوراق النقدية. وتعتبر الخطابات التلفزيونية فرصة لعرض تقديم إعانات مالية للأشخاص الأكثر معاناة.

وكان مودي قد تعهد بتحسن الأوضاع بحلول نهاية العام، لكن المواطنين اضطروا للوقوف في طوابير أمام البنوك لساعات بهدف تسلم الأموال القديمة أو لسحب كميات محدودة من الأوراق المالية الجديدة.

وتوقع محللون، أن النمو الاقتصادي سيتأثر خلال هذا الربع من العام نتيجة لذلك.

لكن مودي يعتقد أن المكاسب على المدى الطويل ستفوق الصعوبات على المدى القصير، وأن قراره يهدف إلى التخلص من اقتصاد الظل وزيادة حصيلة الضرائب والقضاء على الفساد والتقدم نحو مجتمع لا يعتمد في معاملاته على الأوراق المالية.

وقال مودي: “في هذه الحرب ضد الفساد والأموال السوداء يبدو واضحا أنكم تودون السير جنبا إلى جنب معنا، بالنسبة لنا في الحكومة هذه نعمة”.

وأطلق رئيس الوزراء الذي تولى السلطة عام 2014 وعوداً باجتثاث الفساد، من خلال تأكيده أن السلطات ستواصل القضاء عليه.

وأضاف: “لقد تم كشف المخالفات الخطيرة لمسؤولي البنوك والحكومة، ولن يكون هناك استثناء لأحد”.

ويأتي خطاب مودي قبل أسابيع من الإعلان المتوقع للحكومة عن ميزانيتها السنوية ربما في فبراير/ شباط وقبل انتخابات هامة في ولاية أوتار براديش الشمالية.