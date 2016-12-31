رغم الخلاف على مؤهلاتها.. إيران تسمح للمرأة بالترشح للانتخابات الرئاسية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن عباس كد خدايي المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم السبت، السماح للمرأة الإيرانية بالترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آيار/ مايو المقبل.

وقال كد خدايي، في مؤتمر صحافي، إن “مجلس صيانة الدستور، المعني بالنظر بأهلية المرشحين وتفسير المواد القانونية المختلف عليها، سمح للمرأة بالترشح للانتخابات الرئاسية”، مضيفًا أن “الخلاف يتركز حاليًا على مستوى التعليم والشهادة التي تؤهل المرأة للترشح للرئاسة”.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات، أن “شهادة الماجستير هي أقل درجة تعليم تسمح للترشح للانتخابات الرئاسية بحسب الدستور الإيراني”.

وأشار عباس كد خدايي إلى أن “مجلس صيانة الدستور سيعلن نتائج تفسير المادة 155 من الدستور الإيراني التي تشترط أن يكون الرئيس للبلاد “رجلًا سياسيًّا”.

وكان مجلس صيانة الدستور قد رفض ترشيحات للمرأة في الانتخابات الرئاسية السابقة منذ انتصار الثورة عام 1979.

وقال رئيس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن “المادة 115 من الدستور التي تشترط أن يكون الرئيس رجلًا سياسيًّا، تشمل المرأة بتولي هذا المنصب”، مضيفًا “عندما كتبنا الدستور بعد انتصار الثورة عام 1979، تركنا هذه المادة غامضة، لأن الوضع لم يكن يسمح للمرأة بتولي منصب الرئيس، كما أن المادة لا تمنع المرأة من تولي هذا المنصب”.

وبدأت الأوساط السياسية والإعلامية تدعو النظام في إيران إلى السماح للمرأة بالترشح لتولي منصب رئاسة الجمهورية، معتبرةً أن “اقتصار الترشح لمنصب الرئيس على الرجال يجسد حالة من العنصرية المقيتة”.