ميركل: إرهاب الإسلاميين المتشددين أكبر اختبار لألمانيا

المصدر: برلين– إرم نيوز

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت في كلمة للأمة بمناسبة العام الجديد إن الإرهاب الذي يمارسه إسلاميون متشددون يمثل أكبر اختبار تواجهه ألمانيا وتعهدت بسن قوانين من شأنها تحسين الأمن بعد هجوم مميت قبل عيد الميلاد في برلين.

وصفت ميركل 2016 بأنه عام أعطى كثيرين انطباعا بأن العالم “انقلب رأسا على عقب” وحثت الألمان على التخلي عن الشعبوية وقالت إن ألمانيا من مصلحتها أن تضطلع بدور قيادي في التصدي لكثير من التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل “يربط كثيرون عام 2016 بشعور أن العالم انقلب رأسا على عقب أو أن ما كان ينظر إليه طويلا على أنه إنجاز بات الآن موضع تساؤل. الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال.”

وأضافت “أو الديمقراطية البرلمانية التي يزعم أنها لا ترعى مصالح المواطنين لكنها تخدم مصالح قلة قليلة فحسب. يا له من تشويه” في إشارة ضمنية إلى مزاعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد الذي يكسب أصوات الناخبين على حساب المحافظين.

ووصفت ميركل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ “جرح عميق” وقالت إنه برغم أن الاتحاد الأوروبي كان “بطيئا ومرهقا” يتعين على الدول الأعضاء التركيز على المصالح المشتركة التي تتجاوز المصالح الوطنية.