طائرة تهبط اضطراريًا في براغ بعد تهديد بوجود قنبلة

المصدر: براغ- إرم نيوز

هبطت طائرة بولندية تقل 160 مسافرا اضطراريا مساء الجمعة في العاصمة التشيكية براغ بسبب التهديد بوجود قنبلة على متنها.

وقال وزير الداخلية التشيكي ميلان خوفانيتس مساء الجمعة في تصريحات تلفزيونية” إن الطائرة كانت في طريقها من إسبانيا إلى بولندا مشيرا إلى أن الشرطة استطاعت السيطرة على الشخص الذي أعلن التهديد وألقت القبض عليه.

وأوضح خوفانيتس أن الرجل المشتبه به يخضع حاليا للاستجواب، لافتا إلى أنه مواطن بولندي.

ولم يتضح الدافع وراء التهديد حتى الآن.

وقام فريق مفرقعات بتفتيش الطائرة التابعة لشركة الطيران البولندية “إنتر اير” والتي كانت في طريقها من مدينة لاس بالماس بإسبانيا إلى العاصمة البولندية وارسو.

وتم نقل المسافرين إلى جزء منفصل بالمطار، ومن المقرر أن يقضوا ليلتهم في فنادق ببراغ.

وبسبب هذه الواقعة استلزم الأمر وقف حركة الطيران بشكل مؤقت في مطار فاتسلاف هافيل الدولي بالعاصمة التشيكية، كما حدثت بعض التأخيرات .