ضابط شرطة برازيلي يعترف بقتل السفير اليوناني

المصدر: برازيليا - إرم نيوز

قالت مصادر في الشرطة البرازيلية، اليوم الجمعة، إن ضابطا بشرطة ريو دي جانيرو، اعترف بقتل السفير اليوناني لدى البرازيل ربما بإيعاز من زوجته البرازيلية التي كان الضابط على علاقة عاطفية معها.

واختفى السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 عاما) منذ ليل الاثنين الماضي، وأبلغت فرانسواز زوجته ووالدة ابنتهما البالغة من العمر عشرة أعوام الشرطة يوم الأربعاء عن اختفائه.

واعترف الضابط سيرجيو موريرا (29 عاما) طبقًا لتلفزيون جلوبو، بقتل السفير ليل الاثنين في المنزل الذي يملكه أميريديس في نوفا إيجواسو أحد أحياء الضواحي الشمالية المترامية الأطراف لريو والتي تتسم بالعنف.

وعبر المحققون عن اعتقادهم بأن فرانسواز وموريرا رتبا القتل مسبقا وأودعت زوجة أميريديس والضابط الحجز.

ورفض مسؤولو الشرطة والأمن في ريو التعليق على تقرير جلوبو وتحقيقاتهم فيما رفضت السفارة اليونانية في برازيليا التعليق كذلك.

وفي أثينا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية اليونانية، ستراتوس إفثيميو، إن الحكومة ليس لديها تعليق.

وشغل أميريديس من قبل منصب القنصل العام لليونان في ريو من 2001 إلى 2004.