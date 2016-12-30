تغريدة مزيفة باسم “بي بي سي” تشيع خبر وفاة ملكة بريطانيا

المصدر: ارم نيوز – طروب العارف

نقلت صحيفة مترو اللندنية، اليوم الجمعة، نفي قصر باكنجهام البريطاني لشائعات وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لكن الصحيفة توسعت في تفاصيل ما سيحدث عندما تموت الملكة.

وخبر الوفاة كان تردد باتساع على تويتر عقب قيام حساب مزيف يحمل اسم هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» على موقع «تويتر» بنشر خبر الوفاة، مما دفع العديد من الأشخاص للتفاعل مع الخبر وتصديقه ولكن بيان القصر اعترف بأن الملكة تتعافى من نزلة برد.

وكانت ملكة بريطانيا إلزابيث الثانية، قد احتفلت بعيد ميلادها التسعين في شهر إبريل الماضي.

ما بعد الوفاة

وفي عرضها لما سيحصل من ترتيبات عقب وفاة الملكة، قالت “مترو” إن فترة الحداد ستكون 12 يوما تتوقف خلالها البي بي سي عن بث البرامج الفكاهية وبموجب ما هو معروف في تسلسل العرش، فإن الأمير تشارلز سيجري تنصيبه ملكا وستقسم الحكومة أمامه اليمين، مع تقاليد بإشارة تقاطع من إصبعين في اليد اليمنى.

عديد الملوك والرؤساء من دول العالم سيقدمون العزاء، وسيعرض جثمان الملكة في قاعة وسيستمر لمدة 23 ساعة لإلقاء نظرة الوداع عليها.

وكان حوالي 200 ألف شخص ألقوا نظرة الوداع على أمها عندما توفيت عام 2002، أما مكان دفنها فلا يعرف بالضبط حتى الآن، حسب ما قالت المترو.