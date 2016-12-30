مستشارة ترامب: قرارات أوباما حيال روسيا تستهدف تطويق ومحاصرة الإدارة الجديدة

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

وصفت كيليان كونواي، مستشارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس باراك أوباما المنتهية ولايته بتطبيق عقوبات على روسيا إضافة إلى طرد دبلوماسيين روس، بأنها محاولة لـ”تطويق ومحاصرة ” الإدارة المقبلة.

وقالت كونواي، في تصريحات لشبكة سي أن أن الأمريكية، إن هذه القرارات ستضع العراقيل أمام إدارة الرئيس المنتخب، ويراد منها محاصرتها.

ويمكن لترامب، الذي كان قد أشاد من قبل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعهد بالسعي إلى تحسين العلاقات مع موسكو، من الناحية النظرية أن يعيد النظر في الإجراءات التنفيذية التي اتخذها أوباما عند تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني / يناير المقبل.

بوتين: لن نقوم بردة فعل

وكان الرئيس الروسي فلادمير بوتين، قد قال في بيان له على موقع الكرملين الإلكتروني في وقت سابق اليوم الجمعة: “إننا لن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأمريكيين، ولن نطرد أي دبلوماسي”.

وأضاف بوتين “نعتبر الخطوات الأخيرة غير الودية من جانب الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها استفزازية، وتهدف إلى تقويض العلاقات الروسية الأمريكية بشكل أكثر”، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية.

وتابع “لن نمنع عائلات وأطفال الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام أماكن الترفيه خلال عطلات الاحتفال بالعام الجديد”، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لهم لحضور حفل بمناسبة حلول العام الجديد في الكرملين.

وجاءت تصريحات بوتين، في وقت توقعت فيه وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن يغادر 96 روسيًا في الإجمال بينهم الدبلوماسيون المطرودون وعائلاتهم الولايات المتحدة، بسبب العقوبات الأخيرة على موسكو، طبقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

الرد بالمثل

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قد قال في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية “إن وزارة الخارجية الروسية ومسؤولي السلطات الأخرى قدموا مقترحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن اعتبار 31 دبلوماسيا من السفارة الأمريكية أشخاصا غير مرغوب فيهم، إضافة إلى أربعة دبلوماسيين من القنصلية العامة في سانت بطرسبرج”.

كما أدان رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إدارة أوباما، وقال على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) باللغة الانجليزية “من المؤسف أن تنهي إدارة أوباما، التي بدأت باستئناف علاقاتنا، ولايتها بمعاناة شديدة لروسيا”.

عقوبات أمريكية

وكان أوباما قد أصدر أوامره أمس الخميس، بتطبيق عقوبات على روسيا رداً على المضايقات العدوانية للمسؤولين الأمريكيين والعمليات الإلكترونية التي قامت بها الحكومة الروسية واستهدفت الانتخابات الأمريكية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية طرد 35 عميلا بالاستخبارات الروسية باعتبارهم “أشخاصا غير مرغوب فيهم”، وأمرت كذلك بإغلاق مجمعين روسيين في الولايات المتحدة، يستخدمهما أفراد من الروس لأغراض متعلقة بالاستخبارات.