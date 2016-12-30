تركيا ترفض مشاركة وحدات حماية الشعب الكردية في المحادثات السورية 

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده سترحب بمشاركة الولايات المتحدة في محادثات السلام السورية المزمع إجراؤها في أستانة عاصمة قازاخستان، لكن وحدات حماية الشعب الكردية يجب ألاّ تشارك.

وأضاف تشاووش أوغلو في تصريحات: “أبلغنا روسيا من البداية أن منظمة إرهابية مثل وحدات حماية الشعب، يجب ألاّ تشارك في محادثات أستانة”، وأضاف “أذا ألقى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب السلاح، وأيدا وحدة أراضي سوريا فيمكن إدراجهما في إطار حل شامل”.

ودخل وقف لإطلاق النار تسانده روسيا وتركيا حيز التنفيذ في سوريا عند منتصف الليل، ومن المستهدف أن يكون خطوة أولى صوب محادثات سلام تستضيفها قازاخستان حليفة روسيا.