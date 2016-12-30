نتنياهو: مزاعم ارتكاب مخالفات ضرب من الخيال

المصدر: القدس - إرم نيوز

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، مزاعم بارتكاب مخالفات نشرتها وسائل إعلام محلية، تقول إن المدعي العام سيفتح تحقيقًا جنائيًا ضد نتنياهو الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم نتنياهو، أن التحقيق سيفشل في العثور على أي دليل ضد رئيس الوزراء. وتابع “كل المسائل المفترضة سيتضح أنها ضرب من الخيال، وكذلك المزاعم التي تنشر حاليًا في الإعلام، لن يتم العثور على شيء لأنه لا يوجد شيء للكشف عنه”.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية يوم الأربعاء، إن المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، الذي يعمل مع المدعين والشرطة أمر بفتح تحقيق.

وقالت التقارير، إن ماندلبليت فوض الشرطة باستجواب نتنياهو بشأن قضيتين، وإن موعدًا للاستجواب سيتحدد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت وزارة العدل أن إعلانًا سيصدر في “موعد مناسب”.