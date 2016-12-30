بوتين: روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأمريكية

المصدر: وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لن تطرد أحدا ردا على العقوبات الأمريكية، وإنه يأسف لإنهاء إدارة أوباما فترتها بهذه الطريقة‎.

واقترح وزير الخارجية سيرجي لافروف، في وقت سابق، على بوتين أن تطرد روسيا 35 دبلوماسياً أمريكياً، وأن تمنع الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام منشأتين في موسكو، رداً على طرد الدبلوماسيين الروس والعقوبات التي فرضتها واشنطن.

وأمر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الخميس بطرد 35 روسيا يشتبه بتجسسهم وفرض عقوبات على وكالتي مخابرات روسيتين فيما يتصل باختراق كيانات سياسية أمريكية في انتخابات الرئاسة هذا العام.

وقال لافروف إن روسيا لن تدع العقوبات تمر دون رد وإن مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة.