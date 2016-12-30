صحيفة إسرائيلية: “نتنياهو هاجم أوباما بقسوة لإرضاء ترامب

المصدر: نديم كعوش - إرم نيوز

اعتبرت صحيفة اسرائيلة بارزة أن الهجوم الشديد الذي شنَّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد تصويت واشنطن لصالح قرار أممي يُدين المستوطنات الاسرائيلية، جاء لإرضاء الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ورأت صحيفة “جيروسالم بوست”، الناطقة باللغة الانجليزية، أن نتنياهو غامر كثيراً في ردة فعله القوية وقطعه العلاقات الدبلوماسية مع بعض الدول الحليفة والصديقة لإسرائيل لتأييدها القرار الأخير لمجلس الأمن، الذي أدان إسرائيل لاستمرارها في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: “إن نتنياهو يلعب لعبة بوكر خطرة بقيامه بقطع العلاقات مع دول كانت تعتبر من أهم أصدقاء إسرائيل، ويبدو أن نتنياهو بقيامه بذلك وبهجومه على إدارة أوباما يريد أن يرسل إشارة إلى دونالد ترامب بأنهما متشابهانْ”.

وأضافت الصحيفة: “يريد نتنياهو أن يقول إنه مثل ترامب يرفض أن يرضخ لأية ضغوط، ورفع نتنياهو مؤخراً شعاراً عنيداً قائلاً: “لن نتنازل قيد أنملة، والآن يبدو أن شعاره أصبح كن مثل ترامب”.

ودعت الصحيفة نتنياهو إلى أن يحسم أمره ويقرر ما إذا كان يريد السلام مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين اليهودية والفلسطينية كما أعلن مؤخرا، أم أنه يريد الاستمرار في بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

وشددت الصحيفة على أن “لدى نتنياهو الارادة السياسية لفعل ما يريد، فإذا كان يريد التفاوض مع الفلسطينيين فهو قادر على ذلك واذا كان يريد ضم الضفة الغربية فهو قادر على ذلك ايضا.. عليه فقط ان يحسم أمره ويقرر لأن الإسرئيليين يستحقون اكثر من الانتظار امام هذا الوضع الراهن.”