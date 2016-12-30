الوزارة نفت سريعاً.. وزير التعليم العراقي يدعو لتعميم “الفارسية” في مناطق الشيعة

المصدر: بغداد - إرم نيوز

نفى المتحدث باسم وزارة التعليم العراقية، حيدر العبودي، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن دعوة الوزارة لتعليم اللغة الفارسية في عموم العراق، مؤكداً أن تدريس هذه اللغة يقتصر على الكليات المختصة فقط، موضحاً طبيعة اللقاء الذي تم بين الوزير عبد الرزاق العيسى والمستشار الثقافي الإيراني في العراق، وفقًا لما ذكرته قناة السومرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، إن “لا يوجد لدى الوزارة توجه لتعليم اللغة الفارسية في عموم العراق”، محذراً من أن ما وصفها بـ”هذه الإيحاءات تحاول أن تسوقها بعض المواقع”، بحسب “السومرية”.

وأضاف العبودي: “لا يوجد توجه لا للوزارة ولا للوزير بهذا الاتجاه”، مشدداً بالقول “نحن نتعامل مع كل القضايا الخاصة باللغات على أنها ضمن المسارات التي تتبعها المؤسسة الأكاديمية، واللغة الفارسة أو غيرها يدرسها الطلبة في الجامعات ضمن كليات متخصصة تسمى كليات اللغات”.

وأوضح العبودي، أن “علاقتنا بإيران ضمن مهام الوزارة تحكمها مذكرات تفاهم في مجال تبادل البعثات والزمالات الدراسية ولا يتعدى الموضوع أكثر من ذلك”.

وكان بيان سابق صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العراقية قد أشار إلى أن وزير التعليم العالي العراقي عبدالرزاق العيسى دعا إلي عدم التركيز على مدينة بغداد فقط في تعليم اللغة الفارسية وإقامة دورات في كل العراق لاسيما بالمحافظات الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية.