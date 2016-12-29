إصابة 8 جنود أتراك في محيط مدينة “الباب” السورية

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أصيب 8 جنود أتراك على تخوم مدينة الباب، شرق محافظة حلب شمال سوريا، خلال مشاركتهم في عملية “درع الفرات” المتواصلة منذ نحو أربعة شهور.

وقالت مصادر عسكرية تركية، مساء الخميس، إن “8 جنود أصيبوا في إطار العملية المستمرة على تخوم الباب لتحريرها من تنظيم داعش”.

من جانبها، أفادت مصادر طبية، بأن “فرق الإسعاف التركية نقلت سبعة جنود من الشريط الحدودي مع سوريا، إلى مستشفى كليس الحكومي”، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية مستقرة.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن “جنديًا ثامنًا إصابته بالغة، نقل إلى مستشفى بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد”.

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 آب/ أغسطس الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم درع الفرات دعمًا لقوات الجيش السوري الحر.

واستهدفت العملية، تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، خاصة تنظيم داعش .