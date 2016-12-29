أوباما: الإجراءات الصارمة ضد روسيا رد ضروري على مساعي الإضرار بأمريكا

المصدر: واشنطن - إرم نيوز

فرض الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الخميس، سلسلة من العقوبات على روسيا، لتدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وحذر من مزيد من الإجراءات.

وقال أوباما في بيان له: “تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة”.

وأضاف: “هذه الإجراءات ليست إجمالي ردنا على الأنشطة العدائية الروسية، سنواصل اتخاذ إجراءات متنوعة في الزمان والمكان الذي نختاره، وبعضها لن يتم الإعلان عنه”.

واعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بلاده، اليوم الخميس، ضد روسيا، رد ضروري على مساعي موسكو للإضرار بالمصالح الأمريكية، موضحاً أن إدارته ستسلم الكونجرس في الأيام القادمة تقريرا عن جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2016.

وقال الرئيس الأمريكي: “أمريكا فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات”.

وأضاف أوباما: “الإجراءات ضد روسيا رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية في انتهاك قواعد السلوك الدولية الراسخة”.

وتابع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته: “أنشطة سرقة البيانات وكشفها لابد وأنها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية”.

وكان مسؤول أمريكي قد قال، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة قررت طرد 35 دبلوماسياً روسياً، وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند، رداً على حملة مضايقة ضد دبلوماسيين أمريكيين في موسكو.

وقال المسؤول، الذي تحدث لرويترز، إن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، مضيفاً أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءاً من ظهر الجمعة.

واستطرد المسؤول: “الإجراءات تأتي رداً على مضايقة دبلوماسيين أمريكيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أمريكا نراها لا تتسق مع الممارسات الدبلوماسية”.

بدوره، قال بول ريان رئيس مجلس النواب الأمريكي إن روسيا “سعت باستمرار لتقويض المصالح الأمريكية”، وإن “العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس باراك أوباما على روسيا “متأخرة”.

وقال ريان في بيان له: “رغم أن الإجراء الذي اتخذته الإدارة اليوم متأخر إلا أنه وسيلة ملائمة لإنهاء ثمانية أعوام من السياسة الفاشلة مع روسيا”.

وأضاف ريان أن الإجراءات “مثال واضح على عدم فعالية السياسة الخارجية لهذه الإدارة والتي تركت أمريكا أضعف في عيون العالم”.

موسكو ترد سريعاً

وعقبت الخارجية الروسية على قرارات واشنطن قائلة إن “العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية”.

وأعلن دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية مزاعم عن “قرصنة” موسكو للانتخابات الأمريكية “ستعرقل إعادة تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن قنسطنطين دولجوف مفوض وزارة الخارجية الروسية لشؤون حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، قوله إن “العقوبات الأمريكية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية”.

وشملت العقوبات 6 أشخاص وخمس شركات روسية، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وإدارة الاستخبارات العامة وشركات زعمت أنها شاركت في دعم الهجمات الإلكترونية.

وورد اسم قائد إدارة الاستخبارات العامة إيغور كوروبوف، وثلاثة من نوابه في قائمة العقوبات التي تم الإعلان عنها اليوم.