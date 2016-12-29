مقتل 4 من الحوثيين وإصابة العشرات في معارك شرق تعز

المصدر: صنعاء - إرم نيوز

قتل 4 من مسلحي الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، مساء الخميس وأصيب العشرات في اشتباكات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز جنوب صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية إن “اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين، في محيط معسكر التشريفات، شرق تعز، إثر هجوم شنه الحوثيون وقوات صالح مصحوباً بقصف عنيف على معسكر التشريفات الخاضع لسيطرة الجيش والمقاومة”.

وذكرت المصادر أن رجال الجيش والمقاومة أفشلوا ذلك الهجوم، بعد اشتباكات استمرت ساعات، تمكنوا خلالها من إجبار المليشيات على الفرار.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من رجال الجيش والمقاومة وإصابة 8 آخرين و3 مدنيين.

وأشارت إلى أن الأحياء السكنية شرق وشمال وغرب المدينة، تعرضت لقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة من قبل مليشيا الحوثي وصالح المتمركزة في مناطق الحوبان والجند والسلال وسفتيل، في حين ردت مدفعية الجيش على مصادر القصف.

وتتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، والمسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، شرقي مدينة تعز (جنوب غرب اليمن) منذ أسبوع.