لليوم الثاني.. استهداف السفارة الروسية في دمشق بالقذائف مجددًا

المصدر: دمشق – إرم نيوز

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن سفارة روسيا في دمشق أصيبت بقذيفة مورتر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت زاخاروفا في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الانفجار لم يتسبب في سقوط قتلى أو جرحى.

يذكر أن السفارة الروسية أصيبت بقذيفتين يوم الأربعاء، حيث أكدت الوزارة أن الهجمات استفزاز يهدف لإفشال التسوية السلمية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه روسيا أنها وقعت اتفاقاً مع المعارضة السورية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا، يستثنى منه تنظيم “داعش” و”جبهة فتح الشام” وكل المجموعات المرتبطة بهما.