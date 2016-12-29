قيادي كردي: لسنا معنيين ولا مهتمين بوقف إطلاق النار في سوريا

المصدر: دمشق - إرم نيوز

أكد صالح مسلم رئيس حزب “الاتحاد الديمقراطي الكردي” السوري عدم إجراء أي اتصالات من قبل الأطراف الراعية لوقف إطلاق النار في سوريا، وتحديداً الجانب الروسي أو التركي، منوهاً إلى أن أحداً لم يتواصل مع أي قيادة كردية سياسية أو عسكرية للتشاور معها حول هذا القرار والتعرف على موقفها منه.

وشدد القيادي الكردي على أنهم “ليسوا معنيين بهذا الاتفاق ولا مهتمين به في شيء”، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال مسلم: “هو اتفاق بين قوات مرتبطة بروسيا، أي النظام ومن يتحالف معه وبين تركيا والفصائل المرتبطة بها في حلب وريف حلب، ونحن لسنا مرتبطين بروسيا ولا تركيا، وبالتالي ورغم اهتمامنا بكل شأن سوري إلا أن هذا الاتفاق لا يعنينا “.

وأردف: “بحسب المتداول هو استثنى فقط تنظيم داعش وجبهة فتح الشام، الاتفاق بالأساس يبدو غامضاً بعض الشيء”.

ونفي مسلم أن تكون الاجتماعات التي اختتمت اليوم في منطقة “رميلان” شمال شرق سوريا بمحافظة الحسكة لمناقشة شكل الحكم الذاتي المطبق في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية منذ أشهر، قد جاءت استباقا من جانب القوى الكردية للمباحثات التي ستعقد بين المعارضة والنظام السوري في الآستانة برعاية إقليمية ودولية.

وقال: “الاجتماعات التي اختتمت أعمالها اليوم كانت محددة سلفاً وكانت بهدف مراجعة التقدم الذي حصل في شكل الحكم ومراجعة العقد الاجتماعي، وبالتالي لم تكن هذه الاجتماعات استباقاً لأي شيء”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاقيات لوقف لإطلاق النار في سوريا.

وأعلن الجيش السوري أن وقفا لإطلاق النار سيبدأ الساعة صفر اليوم الثلاثين من كانون أول/ديسمبر.