استطلاع: شعبية روحاني تتراجع في المناطق الحدودية (صور)

المصدر: طهران - إرم نيوز

كشف تقرير أعده مركز إيراني للأبحاث، اليوم الخميس، عن تراجع شعبية الرئيس الحالي حسن روحاني في المناطق الحدودية التي تقطنها أغلبية من القوميات العربية والكردية والسنية بسبب الإهمال الذي تعيشه هذه المحافظات والمدن منذ تولى روحاني رئاسة البلاد.

وأشارت دراسة نشرها موقع “بارس نيوز” الإخباري، إلى أن “محافظة خوزستان الواقعة جنوب البلاد والتي تقطنها أغلبية من القبائل العربية تعد المحافظة الأكثر سخطًا على سياسة الرئيس الحالي حسن روحاني، بسبب تجاهله لها خلال فترة حكمه التي اقتربت من نهايتها”.

وأوضحت الدراسة أن “محافظة سيستان وبلوشستان ذات الغالبية السنية جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان، احتلت المرتبة الثانية ضمن المحافظات التي تراجعت فيها شعبية حسن روحاني، فيما حلت محافظة كرمنشاه غرب إيران قرب الحدود مع العراق، في المرتبة الثالثة ضمن المحافظات الإيرانية في الاستطلاع الذي أجراه مركز طهران للدراسات والبحوث لمعرفة مستوى شعبية حسن روحاني خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري”.

ويعتزم الرئيس الحالي حسن روحاني المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي من المقرر أن تجرى في آيار/ مايو المقبل، من أجل الحصول على ولاية ثانية بعدما ضمن تأييد بعض الأحزاب الإصلاحية والمعتدلة لدعمه.

ولم يتغير حال مستوى الأقليات الدينية والقومية في إيران منذ وصول حسن روحاني إلى السلطة في آب/ أغسطس 2013.

وكانت صحيفة “آسيا” الإيرانية نشرت دراسة جديدة في 25 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كشفت أن محافظة سيستان وبلوشستان تحتلان المرتبة الأولى بين المناطق التي تعيش تحت خطر الفقر.

أما محافظة خوزستان العربية فقد شهدت أكبر معدلات البطالة وتدني مستوى التعليم والصحة على عموم البلاد خلال العام الجاري، فيما أقدمت السلطات الحكومية على سرقة مياه المحافظة ونقلها إلى مدن فارسية وسط إيران ضمن خطة ممنهجة لتحويل مجرى أنهار مدينة الأهواز إلى محافظة اصفهان وسط البلاد.