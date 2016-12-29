الكونغرس الكولومبي يوافق على عفوٍ عام عن متمردي “فارك”‎

المصدر: بوغوتا - إرم نيوز

وافق الكونغرس الكولومبي بمجلسيه النواب والشيوخ، الأربعاء، على قانون عفوٍ، عن متمردي حركة “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) .

ولن يشمل قانون العفو الذين يثبت تورطهم من متمردي الحركة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة أنَّ اتفاق السلام المبرم بين الحكومة الكولومبية ومتمردي فارك هذا العام، قوبل بالرفض في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وقع الجانبان اتفاق سلام جديد، أقر من قبل الكونغرس في 30 من الشهر نفسه.

ويعود الصراع في كولومبيا إلى العام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن “ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية”.

وفي عام 1966، أعلنت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عن نفسها رسميًا، واستمرت المواجهات المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع الاتفاق الأخير.

وأسفر الصراع المسلح بين القوات الحكومية وحركة “فارك”، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد 6.5 مليون مواطن، وفق تقديرات رسمية.