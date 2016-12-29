رئيس الفلبين متوعدًا الفاسدين: رميت شخصًا من هليكوبتر ومستعد لتكرار ذلك

المصدر: وكالات

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مسؤولي الحكومة الفاسدين بالرمي من طائرة هليكوبتر أثناء تحليقها وقال إنه فعل ذلك ذات مرة ولن يشعر بتأنيب الضمير إذا أقدم على ذلك مجددا.

وقال دوتيرتي الذي عمل في النيابة من قبل إنه ألقى ذات مرة صينيا يشتبه في ارتكابه لجريمتي اغتصاب وقتل من على طائرة هليكوبتر.

وأضاف “إذا كنت فاسدا سأجلبك بطائرة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقي بك منها، لقد فعلت ذلك من قبل فلماذا لا أفعله مرة أخرى؟”

ويأتي التهديد الأخير بعد بضعة أسابيع على اعتراف دوتيرتي بقتل أشخاص عندما كان رئيسا للمجلس المحلي لمدينة دافاو على مدى 22 عاما وقال إنه فعلها أحيانا باستخدام دراجة نارية.

ورأى دوتيرتي أن ما قدم عليه من قتل كان في إطار عمليات مشروعة للشرطة من بينها واقعة تضمنت احتجاز رهائن، محذرا بعض أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الفلبيني من احتمال تعرضه للمساءلة في البرلمان إثر تصريحاته الأخيرة.

وقال دوتيرتي إن ستة أشخاص اعتقلوا في مانيلا الأسبوع الماضي ومعهم نصف طن من مادة الميثامفيتامين -المعروفة محليا باسم شابو- كانوا محظوظين لأنه كان خارج العاصمة.

وشدد قائلا : “كانوا محظوظين لأنني لم أكن في مانيلا في ذلك الوقت، لو كنت علمت بوجود هذه الكمية الكبيرة من شابو داخل أحد المنازل لكنت حتما قتلتهم.”

وأضاف “بعيدا عن أي دراما، سأسحب مسدسا وأرديك قتيلا إذا لم يفعل شخص آخر ذلك.”

ولم يتضح على الفور متى وأين وقع حادث الهليكوبتر الذي تحدث عنه دوتيرتي لكن إرنستو أبيلا المتحدث باسم الرئيس أشار إلى أن هذا ربما لم يحدث فعلا.

وقال للصحفيين “فلنصفها بأنها أسطورة حضرية”.