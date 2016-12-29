مدينة صينية تحوّل ترامب إلى دجاجة (صور)

المصدر: وداد الرنامي - إرم نيوز

احتفالًا باقتراب حلول عام الديك، نصب مركز تجاري في مدينة “تاي يوان” عاصمة مقاطعة شانشي شمال الصين، تمثالًا ضخمًا لدجاجة تشبه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وانتشرت صورة التمثال الطريف في كل صحف ومواقع الإعلام الرسمي في الصين، ما أثار سخرية الصينيين، خصوصًا أن التمثال تضمن تسريحة شعر ترامب الشهيرة.

وأصبح ترامب منذ فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، العدو الأول للصينيين، بسبب استفزازه للنظام الشيوعي الحاكم، بتعليقاته حول تايوان وبحر الصين، ومشروعه الخاص بفرض عقوبات جمركية ثقيلة على بلاد التنين.

وسيتولى ترامب مهامه رسميًا في كانون الثاني/ يناير المقبل، أي قبل أسبوع من دخول السنة القمرية الجديدة التي يحتسب بها الصينيون بداية عام الديك. ومع اقتراب المناسبة تنتشر في كل أرجاء البلاد تماثيل الديك والدجاجة بمختلف الأشكال، سواء في المراكز التجارية أو وسط المكاتب والحدائق.