وفاة آخر ديكتاتور في أوروغواي

المصدر: وكالات - إرم نيوز

توفي الجنرال جريجوريو ألفاريز، آخر ديكتاتور في أوروغواي، أمس الأربعاء، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وأفادت تقارير إخبارية نقلًا عن المستشفى العسكري الذي توفي فيه ألفاريز، إنه توفي عن عمر ناهز 91 عامًا.

وترأس ألفاريز الديكتاتورية العسكرية في البلد اللاتيني خلال الفترة (1981-1985). واستولى الجيش على السلطة عام 1973.

وأحال ألفاريز الحكومة إلى المحكمة العليا عام 1985 بعدما استجاب الجيش لاحتجاجات حاشدة تدعو إلى إجراء انتخابات حرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وصدر حكم قضائي بعد ذلك بالسجن 25 عامًا بحق ألفاريز بتهمة اختطاف وقتل 55 شخصًا من معارضي النظام. وزج به في السجن منذ عام 2007.