إصابة 23 شخصًا إثر تفجير استهدف تجمعًا شعبيًا في الفلبين

المصدر: مانيلا - إرم نيوز

أصيب 23 شخصًا، أمس الأربعاء، جراء تفجير قنبلة يدوية الصنع استهدف تجمعًا شعبيًا وسط الفلبين.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني، تشيري جونيا، في تصريحات صحفية، إن التفجير وقع أثناء مشاهدة المئات مباراة ملاكمة، في إطار مهرجان ديني سنوي، بمدينة “هيلونغوس”.

وأضاف جونيا أن التحقيقات المبدئية تشير إلى أن قنبلة يدوية الصنع تم تفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال وسط التجمع.

وتشهد المنطقة نشاطًا لمتمردين شيوعيين، إلا أن أحدًا لم يتبن العملية حتى الساعة 21:20 بتوقيت غرينتش.

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أعلن في أيلول/ سبتمبر الماضي “حالة انعدام القانون” في البلاد بعد تفجير بسوق أدى لمقتل 14 شخصًا في مدينة “دافاو” مسقط رأسه، وتبنته جماعة أبو سياف الإسلامية.