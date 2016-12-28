أمريكا تدرج قيادييْن في “عسكر الطيبة” الباكستانية على قائمة الإرهاب

المصدر: وكالات - إرم نيوز

أدرجت الولايات المتحدة اثنين من أبرز قادة جماعة “العسكر الطيبة” الباكستانية على قائمة “الارهابيين” الدوليين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، إن القياديين هما محمد سروار وشهيد محمود.

وأضاف البيان أنه “جرى إدراج سروار ومحمود على قائمة الإرهاب، لقيامهما بالعمل لحساب جماعة العسكر الطيبة أو بالنيابة”، وهي منظمة مقرها في باكستان.

وأوضح أنه “يجري التحفظ على جميع ممتلكات ومصالح القياديين الخاضعين للقانون الأمريكي الآن، ومنع الأمريكيين من إجراء معاملات معهما”.

من جانبه، قال مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية جون سميث، إن “القياديين يتوليان مسؤولية جمع ونقل الأموال لدعم عمليات الجماعة الإرهابية”، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأوضح أن “الإجراء الذي تم اتخاذه أمس الأربعاء لا يهدف فقط لكشف أنشطتهما، ولكن أيضا لتعطيل الشبكة المالية لجماعة عسكر الطيبة وقدرتها على تنفيذ هجمات إرهابية عنيفة”.