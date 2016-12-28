المدعي العام الإسرائيلي يأمر بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو

المصدر: القدس المحتلة- إرم نيوز

أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، اليوم الأربعاء، الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بحسب تلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي.

ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل، التعليق على التقرير عندما سئلت بشأنه.

وسبق أن نفى نتنياهو، ارتكاب مخالفات في شراء غواصات ألمانية، حيث كانت وسائل إعلام قد تحدثت عن تضارب محتمل في المصالح يشمل محاميه.

وقال تلفزيون القناة العاشرة، إن إحدى القضيتين اللتين كان المدعي العام يبحثهما غير معروفة للعامة.

وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، قد أعلن في تموز/ يوليو الماضي عن البدء بعملية تقصي حقائق في أعقاب معلومات كثيرة قدمت من قبل مصدرين استخباريين للشرطة، ذات صلة بنتنياهو.

من أهمها الادعاءات بحصول تزييف في الانتخابات الداخلية لرئاسة حزب الليكود، أو القصة عن حملة انتخابية مزودجة أخفيت عن أعين مراقب الدولة، والتي اشتملت على تدفق أموال كثيرة من قبل أصحاب رؤوس الأموال المقربين. ومع ذلك، فإن معلومات قدمها المصدران بشأن عملية تحويل منهجية لهدايا وامتيازات من أصحاب رؤوس الأموال إلى عائلة نتنياهو تم التحقق منها من قبل جزء من الشهود.

يشار إلى أنه منذ تولي ماندلبليت مهام منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي، طلب منه معالجة قضايا كثيرة ذات صلة بشخصيات مركزية عمل معها في مكتب رئيس الحكومة عندما شغل منصب سكرتير الحكومة. وهكذا حصل بشأن نتنياهو، وبشأن التحقيق ضد رئيس طاقم الموظفين في مكتب رئيس الحكومة، آري هارو الذي اشتبه بقيامه بعملية بيع وهمية لشركة خاصة بثلاثة ملايين دولار، وبتفعيلها بشكل مواز لمنصبه الرسمي.