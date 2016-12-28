إيران تقول إنها قد تراجع صفقات للغاز إذا أوقفت تركمانستان الإمدادات

المصدر: وكالات

قال مسؤول إيراني بارز في قطاع النفط والغاز اليوم الأربعاء، إن إيران قد تراجع صفقات الغاز مع تركمانستان إذا أوقف جارها في آسيا الوسطى صادرات الغاز الطبيعي إليها بسبب خلافات مالية.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيراني (شانا) عن رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية حميد رضا عراقي قوله: “لدى تركمانستان بعض المطالب المالية على إيران… وتهدد الآن بوقف الغاز إلى إيران بسبب المتأخرات.”

ولم يصدر عن تركمانستان رد فعل فوري على التقرير.

وقال عراقي: “إذا قطعت تركمانستان الغاز فستراجع إيران علاقة العمل مع هذا البلد”.

وتابع: “لقد دفعنا جميع ديوننا في السنوات الثلاث الماضية ويتعين أن يراجع الخبراء الحالات المتبقية ويتخذوا قرارا بشأنها.”

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن المتأخرات مثار الخلاف وصلت إلى نحو 1.8 مليار دولار وترجع إلى أكثر من 10 سنوات مضت وإن طهران تريد إحالة المسألة إلى التحكيم.

وتستورد إيران الغاز الطبيعي من تركمانستان منذ 1997. وجعلت القيود المصرفية الغربية من الصعب إتمام التعاملات التجارية بين إيران والموردين والمشترين.

ورفعت العقوبات عن إيران رسميا في يناير كانون الثاني الماضي لكن مسؤولين إيرانيين يشتكون من أن قيودا مصرفية كثيرة لا تزال قائمة.

وتستورد إيران – وهي منتج رئيس للغاز الطبيعي- الغاز من تركمانستان لتوزيعه في أقاليمها الشمالية.