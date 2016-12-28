بالصور.. إيران تستعرض قوتها العسكرية باختبار صاروخ “S200” بالقرب من الخليج

المصدر: طهران – إرم نيوز

اختبرت قوات الجيش الإيراني والحرس الثوري في ختام مناوراتهما التي استمرت ثلاثة أيام جنوب إيران، بالقرب من المناطق المطلة على الخليج العربي، صاروخ “S200” الروسي في إسقاط طائرة مسيَّرة لعدو وهمي خلال مناورات مدافعي سماء الولاية.

وقال موقع وزارة الدفاع الإيرانية “دفاع برس”، إن القوات المسلحة من الجيش والحرس الثوري، تمكنت من اختبار صاروخ “200 s”بنجاح عبر إسقاط طائرة العدو الوهمية بعد إجراء عملية الكشف والرصد للطائرة من جانب منظومة S200 الصاروخية”.

وأضاف الموقع، أن القوات المسلحة نجحت أيضًا في اليوم الثالث للمناورة بضرب طائرات مسيَّرة للعدو الوهمي باستخدام منظومة “تلاش” الصاروخية.

وتعتبر المنظومة الصاروخية “تلاش” منظومة دفاع جوي وطنية الصنع تماما وبإمكانها إصابة الأهداف من المتوسطة حتى البعيدة بواسطة صواريخ “صياد”.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم المناورة العميد عباس فرج بور، في تصريحات للصحفيين :”إنه تم ضرب طائرات العدو الوهمي الیوم الأربعاء في المرحلة النهائية للمناورة للمرة الأولى باستخدام المنظومات الصاروخية المنتشرة في منطقة جزيرة خارك جنوب إيران بالقرب من الخليج العربي بما فيها منظومة مرصاد الصاروخية وإطلاق صواريخ متوسطة المدى”.

وأضاف العميد فرج بور، أن بعض الطائرات التابعة للقوات الأجنبية ترغب بجمع المعلومات عن منطقة إجراء المناورة عبر الاقتراب منها، حيث تم توجيه 12 تحذيراً لها خلال الأيام الـ3 الماضية بعدم الاقتراب من المجال الجوي لمنطقة العمليات.

وكانت المنظومة الصاروخية التابعة لمقر خاتم الأنبياء الجوي للجيش، استهدفت طائرات دون طيار لعدو وهمي، كانت تحلق فوق منشآت حساسة في مدينة الأهواز جنوب إيران.

وفي سياق متصل، ذكر تقرير إيراني، أنه لأول مرة منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988) يتم إطلاق صواريخ من منظومات صاروخية منشورة في جزيرة خارك الواقعة في الخليج العربي.