كيف ينظر أبناء التشيك إلى المسلمين في بلادهم؟

المصدر: الياس توما - إرم نيوز

أجرت مجموعة من المسلمين في جمهورية التشيك اختبارًا اجتماعيًا لمعرفة مواقف المواطنين التشيك العملية من المسلمين، وذلك بشكل مباشر وجهًا لوجه بعيدًا عن عالم الإنترنت والإمكانيات المتوفرة فيه للكتابة بأسماء مستعارة.

وقامت المجموعة بوضع فتاة شابة في شارع عام وسط العاصمة براغ ترتدي زيًا إسلاميًا وتحمل لافتة كبيرة كتب عليها: “أنا مسلمة، إنسان، فمن أنا بالنسبة لك ؟ اكتب رأيك”.

وعلى خلاف المواقف المتشددة التي تظهر على شبكة الإنترنت ضد المسلمين والإسلام، كانت النتيجة مفاجأة، فمعظم الناس، لاسيما الشباب كتبوا على اللافتة التي تحملها عبارات إيجابية.

وأكد القائمون على المشروع أنه لم تظهر كتابات عدائية أو مسيئة، بل كتب الناس عبارات مثل “أنت صديقة، وأنت مؤمنة، وأنت إنسان له نفس الحقوق، وأنت شجاعة، وامرأة قوية ولطيفة”.

يرى القائمون على المجموعة أن ما ظهر في هذا الاختبار يعكس موقف المواطنين التشيك الحقيقي من المسلمين، أكثر من الاستطلاعات التي تتم بشكل لا يُعرف المشارك بها ، كما أن الكثير من الناس لايجدون صعوبة في كتابة عبارات متشددة على الإنترنت تحت تأثير ما يقرأون عنه، في حين يتبنون مواقف أكثر عقلانية حين يقابلون وجهًا لوجه الشخص الذي يتبنون موقفًا سلبيًا مسبقًا منه .