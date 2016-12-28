تركيا: تحقيق السلام في سوريا بوجود الأسد سيكون “مستحيلاً”

المصدر: أنقرة - إرم نيوز

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن أية عملية انتقال نحو السلام في سوريا تضم الرئيس السوري بشار الأسد ستكون “مستحيلة”، إذ أن المعارضة السورية لن تقبله، مؤكداً أن تركيا أعدت اتفاقاً يسعى لوقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا وروسيا اتفقتا على اقتراح يسعى لوقف إطلاق النار في عموم سوريا، سيعرض على أطراف الأزمة في سوريا، ويستثني التنظيمات الإرهابية.

وقالت مصادر موثوقة، للأناضول، إن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سوريا.

وقالت المصادر إن المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودًا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتبارًا من الليلة القادمة، بحيث تستثنى التنظيمات الإرهابية.

وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، ستنطلق مفاوضات سياسية بين النظام السوري والمعارضة في “أستانة” عاصمة كازاخستان برعاية روسية تركية.

وتهدف تركيا وروسيا، من خلال ضمانهما للعملية، إلى المساهمة في المفاوضات ضمن عملية الانتقال السياسي، التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.