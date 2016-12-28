حزب الثقة الإيراني يرفض استقالة كروبي

المصدر: طهران- إرم نيوز

رفضت اللجنة المركزية لحزب الثقة الوطنية أحد الأحزاب الإصلاحية في إيران استقالة الأمين العام للحزب مهدي كروبي التي تقدم بها الاثنين ،خلال الاجتماع الذي عقد أمس.

وقال رسول منتجب نيا نائب الأمين العام للحزب لوكالة أنباء “إيسنا” الإصلاحية، إن “جميع أعضاء الحزب رفضوا استقالة الأمين العام مهدي كروبي”، معتبراً أن “الاستقالة ليست في صالح الحزب مع قرب الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وبين منتجب نيا أن “الحزب رفض قبول الاستقالة وتعيين شخص بمنصب الأمين العام لحزب الثقة خلفاً للسيد مهدي كروبي“، منوهاً أن “استقالة كروبي ستفقد الحزب الهيبة وسيعرض مستقبله للإنشقاق والتفكك”.

وأوضح نائب الأمين العام لحزب الثقة أن “هناك تفاعلاً وتنسيقًا بين الأحزاب الإصلاحية بينها حزب الثقة للمشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في آيار مايو المقبل”.

وكان مهدي كروبي أعلن استقالته من رئاسة حزب الثقة الوطنية احتجاجًا على فرض السلطات الإقامة الجبرية عليه منذ العام 2011 التي اعتبرها بأنها “غير قانونية”.

وحث كروبي أعضاء حزبه إلى “نبذ الخلافات فيما بينهم، والحفاظ على بنية الحزب، والتعاون مع الأحزاب الإصلاحية الأخرى في البلاد”.

وتنطلق الحملة الانتخابية الرئاسية الإيرانية في 27 أبريل نيسان المقبل لتستمر حتى 16 مايو أيار.

وكانت وزارة الداخلية اقترحت تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة في 19 أيار/مايو 2017، على أن تجري مرحلتها الثانية في 26 من الشهر نفسه، نظرًا لحلول شهر رمضان في الموعد المعتاد للانتخابات.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها السابقة في عام 2013 جرت بتاريخ 14 يونيو/ حزيران.