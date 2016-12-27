عقوبات أمريكية وشيكة على موسكو لـ”تدخلها” بالانتخابات

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قال مسؤولون أمريكيون، يوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس باراك أوباما باتت “على وشك” الإعلان عن سلسلة إجراءات لفرض عقوبات على روسيا بعضها “اقتصادية”، لـ”تدخلها” في انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، بحسب صحيفة “واشنطن بوست”.

ووفق الصحيفة، لفت المسؤولون، إلى أن الإدارة الأمريكية تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل تلك الإجراءات.

وأشار المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى أن الإعلان عن العناصر العامة للرد الأمريكي يمكن أن يأتي في وقت مبكر من الأسبوع الحالي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الروسية ولا الأمريكية حول ما ذكرته الصحيفة.

والعام الماضي، أصدر أوباما أمرا تنفيذيًا يقضي بتطبيق عقوبات على الأشخاص أو الجهات المرتبطة بأعمال القرصنة على الانترنت، حسب “واشنطن بوست”.

وقال أوباما آنذاك في بيان، إن القرصنة الإلكترونية تشكل إحدى التحديات الجادة أمام الأمن الاقتصادي والقومي في الولايات المتحدة، مضيفا أن إدارته تعمل على استراتيجية شاملة لمواجهة هذا الخطر.