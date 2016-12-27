محكمة أمريكية تحيي دعوى رسائل كلينتون الإلكترونية

المصدر: واشنطن- إرم نيوز

في تطور قانوني جديد بشأن الجدل الدائر حول رسائل البريد الإلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون نقضت محكمة استئناف الثلاثاء حكم محكمة أدنى درجة وقالت إنه كان على وكالتين حكوميتين فعل المزيد لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني.

ويمهد الحكم القضائي الجديد لإحياء دعوى بريد كلينتون الإلكتروني وإعادة فتح ملف التحقيقات.

وحكم القاضي ستيفن وليامز بمحكمة الاستئناف الأمريكية بدائرة كولومبيا يبعث من جديد أحد التحديات القانونية المتعلقة بتعامل كلينتون مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة من 2009 إلى 2013.

وألقت قضية رسائل البريد الإلكتروني بظلالها على خسارة كلينتون لصالح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية إنه إذا انتخب فسيحاكم كلينتون لكنه بعد الانتخابات قال إنه غير مهتم بمتابعة التحقيقات في استخدام كلينتون للبريد الإلكتروني.

واتخذت وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف الوطنية خطوات لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني التي تعود لفترة تولي كلينتون منصب وزيرة الخارجية لكنهما لم تطلبا من وزير العدل القيام بتحرك لفرض ذلك.

ورفعت جماعتان محافظتان دعاوى قانونية لإجبارهما على ذلك.

ورفض قاض جزئي ذلك في يناير/ كانون الثاني قائلا إن وزارة الخارجية وإدارة الأرشيف بذلتا جهودا متواصلة لاستعادة رسائل البريد.

لكن القاضي وليامز قال في حكمه الثلاثاء إنه كان ينبغي لهما فعل المزيد في هذا الشأن.