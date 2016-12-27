بالصور..زعيم كوريا الشمالية يمنع الاحتفالات برأس السنة

المصدر: بيونغ يانغ - إرم نيوز

منع رئيس كوريا الشمالية كيم جون أون احتفالات رأس السنة ” الكريسماس “في البلاد، مطالبًا بالاحتفال بمولد جدته.

وذكرت صحيفة “إنديا تايمز” أن كيم جون أون، دعا شعبه إلى نسيان المسيح و”عبادة” جدّته التي ولدت عشية رأس السنة الميلادية.

وجدة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ سوك، كانت ناشطة شيوعية، وانخرطت في العصابات المناهضة لليابان ،مما حولها لقديسة،ويمنح الموظفون إجازة في يوم ميلادها.

وتعرف بـ”الأم المقدسة للثورة” في البلاد، ولدت في 24 ديسمبر( كانون الأول) 1919، وماتت في ظروف غامضة في 1949.

وفي عام 2014، غضب كيم جون أون بعد أن علم بأن كوريا الجنوبية ستضع شجرة عيد الميلاد على الحدود، وهدد بحرب شاملة مع الدولة الجارة مما دفع كوريا الجنوبية إلى التراجع عن القرار.