 إيران: يجب استبعاد السعودية من عملية السلام السورية

المصدر: طهران - إرم نيوز

أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، اليوم الثلاثاء، أنه يجب عدم السماح بمشاركة السعودية في عملية السلام السورية.

وقال دهقان، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، إنه يعتقد أن إصرار السعودية على تنحي الرئيس بشار الأسد، يعني أنه يجب ألا تشارك الرياض في محادثات السلام السورية المستقبلية.

وفي سياق آخر، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، قوله إن طهران ستدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية مجددا إذا طلبت موسكو ذلك.

وأكّد الوزير الإيراني، أن طهران قد ترسل مستشاريها العسكريين إلى حلب إذا لزم الأمر.

وشنت روسيا ضربات جوية على مسلحين سوريين من القاعدة الجوية الإيرانية في أغسطس آب، قبل وقف العمل بهذا الترتيب وسط توترات بين موسكو وطهران بشأن إعلان روسيا استخدامها للقاعدة.